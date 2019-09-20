الأمير هاري وزوجته ميغان وإيفانكا ترامب يحضرون زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو

المصدر: روما - رويترز

انضم الأمير هاري وزوجته ميغان إلى عدد كبير من المشاهير اليوم الجمعة لحضور حفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في فيلا إيطالية تعود إلى القرن السابع عشر تطل على مدينة روما.

وسافرت إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر من الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين التي شملت المغنية كاتي بيري، وصديقها أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوغيني، وبياتريس.

ومن المقرر أن تتزوج نونو، التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة، من قطب النفط الأميركي مايكل هيس في حفل يقام بفيلا أوريليا الأنيقة.

وينسب لنونو تعريف الأمير هاري بالممثلة الأميركية السابقة ميغان عام 2016. وتزوج هاري وميغان العام الماضي وأنجبا طفلهما الأول في مايو. وقالت وسائل إعلام بريطانية إنهما لم يحضرا طفلها إلى روما لحضور حفل الزفاف اليوم.

وتقول وسائل إعلام محلية إن احتفالات الزفاف ستتواصل يوم السبت بحفل من المقرر أن يقام في سينيسيتا، أكبر استوديوهات تصوير الأفلام في إيطاليا بضواحي روما الجنوبية الشرقية.