«المسدس في فم الرضيع»... فيديو صادم يثير غضب السعوديين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار شخص ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل طفلا رضيعا بيده ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء بيده الأخرى وسط بكاء الطفل، فيما يقوم رجل آخر بوضع فوهة المسدس بفم الطفل وهو يضحك.

وتفاعلت السلطات السعودية مع مقطع الفيديو، ووجهت نداء لمن يعرف تفاصيل عن الموضوع بالإبلاغ عنه.

وبحسب موقع "العربية نت"، وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، نداء لمن يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري التابع للوزارة ومده بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

وأثار المقطع موجة استنكار كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بفرض عقوبات على الشخصين الذين ظهرا في الفيديو، ونعتذر عن عرضه بسبب ما يحتويه من قسوة.