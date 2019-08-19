القبض على مخرج أفلام أحمد حلمي بتهمة حيازة المخدرات

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

ألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج المصري خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة، لاتخاذ اللازم.

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي، للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن خالد مرعي أخرج 14 فيلما بينما "عسل أسود" و"بلبل حيران" و"لف دوران" و"آسف على الإزعاج" و"18 يوم" و"خيال مآتة" الذي عرض هذا الشهر في دور السينما، وفيلم "تيمور وشفيقة" أحمد السقا ومنى زكي، بالإضافة إلى إخراج العديد من المسلسلات، منها "شربات لوز" و"السبع وصايا"، و"نيران صديقة".