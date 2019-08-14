هواوي تكشف عن إطلاق تحديث EMUI 10 الجديد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، رسمياً عن إطلاق تحديث واجهة المستخدم EMUI 10، المستندة إلى نظام أندرويد Q، خلال فعاليات «مؤتمر مطوري هواوي» الذي انطلق يوم 9 أغسطس الجاري في مدينة دونغوان الصينية.

وخلال المؤتمر، أشار رئيس قسم هندسة البرمجيات لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين وانغ تشينغلو،، إلى أن تحديث EMUI 10 يرتكز على مجموعةٍ رائدةً من تطبيقات التقنيات الموزعة بهدف تزويد المستخدمين بتجربة فائقة عبر السيناريوهات المحتملة كافة.

ويدعم التحديث الجديد مجموعةً متنوعة من التطبيقات المخصصة لسيناريوهات محددة مثل المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، ومهام الأعمال ذات الصلة بمختلف أنواع الأجهزة والهواتف المحمولة والأجهزة الذكية المثبتة في المركبات.

وقد تم إصدار النسخة الجديدة بالاعتماد على عملية تطوير وحيدة تدعم مجموعة متعددة من الهواتف والأجهزة، مما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز مستويات الكفاءة، فضلاً عن تزويد المستخدمين بتجربة ذكية ومتكاملة تواكب مختلف السيناريوهات.

وفي ختام الحفل الخاص الذي أقيم بمناسبة إطلاق واجهة المستخدم الجديدة، أعلن وانغ أن نسخة «بيتا» التجريبية من تحديث EMUI 10 ستخضع في يوم 8 سبتمبر لاختبارات داخلية في هواوي لتقييم مدى توافقها مع سلسلة هواتف Huawei P30، وغيرها من الطرازات؛ مع العلم أن تحديث EMUI 10 سيتوافر أيضاً للجيل الجديد من سلسلة هواتف Mate.

وكانت «هواوي» قد كشفت الجمعة الماضي عن نظامهها الجديد «هارموني أو إس» لتشغيل هواتفها الذكية.

والنظام الذي أطلق عليه اسم «هارموني أو إس» عرضه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان. ويهدف هذا النظام الجديد لتشغيل فئات مختلفة من أجهزة هواوي في إطار «بيئة رقمية» موحدة «أي شبكة تطبيقات خاصة بالنظام على غرار التطبيقات الخاصة بغوغل ونظامها أندرويد».