لقاء ليفربول وتشيلسي.. أول امرأة تدير "السوبر الأوروبي"

المصدر: إسطنبول - رويترز

قالت ستيفاني فرابارت إنها ستثبت أن التحكيم النسائي لا يقل عن تحكيم الرجال وذلك عندما تصبح أول امرأة تدير نهائي مسابقة كبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس السوبر غدا الأربعاء.

وستحظى فرابارت (35 عاما) بمساعدة من مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميتشيل أونيل.

وعمل الثلاثي معا في مباريات كبيرة حيث تولى هذا الطاقم قيادة نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا لكن دون شك ستنصب الأضواء عليهن في إسطنبول.

وردا على سؤال حول شعورها بالخوف من التعرض «لانتقادات مضاعفة» في حال ارتكاب أي أخطاء قالت فرابارت إنه حان الوقت لكي يُظهر التحكيم النسائي أنه جيد مثل تحكيم الرجال.

وقالت فرابارت في مؤتمر صحافي «يجب أن نثبت أنفسنا من الناحيتين الفنية والبدنية أننا مثل الرجال. لا نشعر بالخوف من (اتخاذ قرارات خاطئة). نحن مستعدات».

ونفت فرابارت، التي أصبحت أيضا في أبريل أول امرأة تدير مباراة بالدوري الفرنسي، أن تكون إدارة مباراة للرجال أصعب وقالت «أعتقد أن هناك الكثير من الاختلافات لكن كرة القدم واحدة. هي نفس القواعد لذا سأفعل كما أفعل في مباراة للسيدات».

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه سعيد بأن يكون جزءا من هذه اللحظة المهمة في تاريخ اللعبة. وأضاف «أعتقد أن اللعبة قد سلكت طريقا طويلا بعدة طرق، فمنها ما يتعلق بكأس العالم للسيدات التي تابعناها هذا الصيف ومنها ما يتعلق بمدى احترام اللعبة وبعدد الناس التي باتت تشاهد وتهتم باللعبة».

وأضاف «أعتقد أننا كنا نسير ببطء شديد في هذا الاتجاه والآن نحاول قطع خطوات واسعة ولا يزال الطريق طويلا لكن فيما يتعلق بالغد فأعتقد أنها لحظة مهمة». وتابع «هذه لحظة تاريخية وهي خطوة إضافية في الطريق الصحيح».

وتقام كأس السوبر الأوروبية بشكل سنوي بين بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بينما تفوق تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.