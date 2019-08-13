تحية عسكرية من رجل أمن سعودي لوالدته "الحاجة" تشعل مواقع التواصل

المصدر: مكة المكرمة - متابعات الإمارات اليوم

لقي مقطع فيديو لرجل أمن سعودي إعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أدى التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.



ووفقاً لصحيفة «سبق» السعودية، فإن «السيدة هي أيضا والدة الشهيد إبراهيم عسيري»، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.



وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري بعد أن تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.



وظهر عبد الرحمن في الفيديو وهو يقترب من والدته، ثم يؤدي لها التحية العسكرية، قبل أن يتبادلا عناقا حارا.