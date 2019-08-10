بالصور.. روبوت الفتوى الآلي يجيب على أسئلة الحجاج

المصدر: مكة المكرمة - واس

أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحج والعمرة والزيارة، بإطلاق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، روبوت الفتوى الآلي، والذي يقدم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف البرنامج، والبالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال الإفتاء.

وأكد إمام جامع النور في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، الشيخ جمال فودا، أن هذه الخدمة تعد مبادرة حديثة لمواكبة العصر الحديث والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي.

وقال الأمين العام لبيت المال بمدينة بنجاب بدولة باكستان، الشيخ محمد سليمان، إن خدمة الروبوت الآلي خطوة موفقة وذكية لتقديم الافتاء عبر هذا الجهاز الآلي الذي يذهب عند المستفيد بنفسه، مشيراً إلى أن الجميل في هذه الخدمة توفير لغات عالمية متعددة بحيث يتيح للجميع الاستفادة منه.

من جهته، قال مدير عام وزارة الاقتصاد والمالية بموريتانيا، علي أوديكا، إن ربط الإفتاء بالتواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل والمفتين، عبر جهاز الروبوت، فكرة نوعية بحتة، تحسب لوزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية.