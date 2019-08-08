«قطار عطبرة» يشارك في احتفالات النصر بالسودان

المصدر: خالد محمود- القاهرة

أعلنت هيئة السكك الحديدية في السودان أن «قطار عطبرة»، المدينة السودانية التي اشتهرت بانها معقل الثورة، سيصل إلي الخرطوم محملا بآلاف السودانيين للمشاركة في انتصار الثورة بتوقيع اتفاق الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 18 ديسمبر الجاري.

وقال بيان السكك الحديدية أن «الهيئة التي ظلت منذ إنشاءها تتصدر المشهد في تغيرات الحكم منذ الاستعمار ثم الاستقلال وحتى الآن، وبفضلها أصبحت مدينة عطبرة عاصمة للنضال ضد الاستبداد، وشاركت في اعتصام القيادة، قررت المشاركة في زخم الاحتفالات بالاتفاق وتسيير قطار النصر».

وكان قطار عطبرة الذي حمل الآلاف للمشاركة في اعتصام القيادة، واستقبل بالهتاف «سقطت سقطت-عطبره وصلت»، قد اصبح حديث وكالات الأنباء والصحف والفضائيات العالمية، بما حمل من إشارة للبصمة السودانية المميزة في التعبير السياسي والاحتجاجات السلمية.

وقال «تجمع المهنيين في قطاع عطبرة» لحظة وصول أثناء الاعتصام أن «جميع المهنيين بنهر النيل قدموا إلى مقر الاعتصام بالخرطوم لتكملة نجاحات الثورة واستشراق فجر الحرية وسيادة القانون انعتاقا من النظام البائد».

وتمثل عطبرة، بحسب متابعين للمشهد السوداني، قلعة الاحتجاجات ضد الأنظمة العسكرية والشمولية تاريخيا في السودان، حيث لعب عمال السكة الحديد بها دورا هما في إسقاط نظام إبراهيم عبود 1964 وجعفرنميري 1985، كما مثلت القاعدة التي انطلقت منها شرارة ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام عمر البشير.