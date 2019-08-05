تفاصيل واقعة النصب على 600 مصري بموسم الحج

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الاثنين، استهداف عدد 12 شركة ومكتب سياحي من المتورطين فى وقائع بيع تأشيرات الحج بطريقة غير شرعية، موضحة أنه تم ضبط 7 من مالكى ومسؤولى الشركات، وكذا ضبط عدد 23 شخصاً آخرين من المتهمين، بإجمالي 30 متهماً، نصبوا على حوالي 600 راغب في الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد قيام مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التى أصدرتها المملكة العربية السعودية لبعض المواطنين المصريين للمشاركة فى الفعاليات المختلفة التى تعقد بالمملكة (حفلات -مؤتمرات)، وقيامها ببيع تلك التأشيرات للمواطنين بالاتفاق مع مجموعة من الشركات السياحية السعودية، عقب إيهامهم بإمكانية تخلفهم عن العودة للبلاد والالتحاق بالعمل هناك أو الانتظار لموسم الحج.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشركات استغلت نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها، وقامت باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذى تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية ورفضها سفر المصريين المذكورين والذين بلغ عددهم حوالى 600 مواطن.

وأكد البيان أن نتائج البحث والتحرى أسفرت عن تأكيد صحة المعلومات السابق رصدها، فضلاً عن كشف أحد أساليب الهجرة غير الشرعية المستحدثة التى يلجأ إليها البعض من خلال استغلال مثل تلك التأشيرات للسفر للمملكة العربية السعودية ومنها إلى دول أخرى، وتم القبض على المتهمين عقب استئذان النيابة العامة.