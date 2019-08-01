اقتلاع 526 ضرساً وسناً من فم طفل

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

في حالة طبية نادرة، أعلن أطباء في الهند، اليوم، اقتلاع حوالي 526 سناً وضرساً وناباً من فم طفل عمره 7 سنوات.

ويعاني الطفل من حالة طبية نادرة، حيث عاش مع ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي له منذ كان عمره ثلاث سنوات، وفقا لوكالة "رويترز".

وعلق الأطباء حول واقعة الطفل، مشيرين إلى أن هذه حالة طبية فريدة من نوعها، يتم وصفها بأنها "ورم مركب بالأسنان".

وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.

وكان هناك حالة شبيهة لذلك الطفل من قبل، ففي عام 2014، تم اقتلاع 232 سِنّة من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.