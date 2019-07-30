بالصور.. جونسون في مزرعة دجاج استعداداً لـ"بريكست"

المصدر: لندن – وكالات

قام رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بزيارة إلى ويلز، اليوم الثلاثاء، في إطار الحشد لدعم خططه الزراعية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وتفقد جونسون مزرعة "شيرفينغتون" جنوب ويلز، وأظهرت صور بثتها وكالتا "رويترز" و"الفرنسية" المسؤول البريطاني وهي يمسك بالدجاج ويتفحص حجم البيض، إظهاراً لاهتمامه بالمزارعين.

وقبيل اجتماعاته مع المزارعين والعمال المحليين، وإجراء محادثات مع مارك دريكفورد، رئيس حكومة ويلز، قال جونسون: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقدم فرصاً هائلة لبلدنا، وقد حان الوقت لكي ننظر إلى المستقبل بفخر وتفاؤل".

أضاف: "بمجرد أن نترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سوف تتاح لنا فرصة تاريخية لتقديم خطط جديدة لدعم الزراعة، وسوف نتأكد من حصول المزارعين على اتفاق أفضل.