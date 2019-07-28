قبرص توقف بريطانية اتهمت 7 إسرائيليين باغتصابها

المصدر: نيقوسيا- أ ف ب

أطلقت السلطات في قبرص، اليوم الأحد، سراح سبعة إسرائيليين أوقفوا قبل عشرة أيام في إطار تحقيق حول مزاعم اغتصاب جماعي لفتاة بريطانية، بينما باتت الأخيرة تواجه شبهة تقديم شهادة كاذبة في شكواها، وفق ما قالت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة القبرصية كريستوس اندريو، لفرانس برس: "أطلق سراح الإسرائيليين السبعة عند الساعة 7 بتوقيت غرينتش اليوم، والفتاة ستمثل أمام محكمة صباح غد الإثنين".

وقال مصدر آخر من الشرطة إنّ الفتاة أوقفت في وقت سابق الأحد، وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "الفتاة متهمة بتقديم شهادة كاذبة بشأن جريمة وهمية".