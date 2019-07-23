أفضل الأطعمة والنصائح للطقس الحار

المصدر: الإمارات اليوم - متابعات

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، عددا من النصائح للتغلب على الأجواء الحارة، سواء أفضل الأطعمة أو الملابس أو نوعية الماء الذي يمكن الاستحمام به في الصيف، بما يحافظ على الجلد والبشرة، ويمنع التعرض للمشكلات الصحية.

وقال "الناظر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أفضل الأطعمة للجلد والبشرة في الأجواء الحارة، هي:

1. السلطة الخضراء يومياً

2. البطيخ والكنتالوب

3. شرب المياه بكثرة بما لا يقل عن ثلاثة لترات، موزعين على الأربعة وعشرين ساعة

وأوضح أن عدد مرات الاستحمام المناسبة خلال الصيف، هو مرتين يوميا، ويجب أن تكون المياه باردة وليست فاترة أو دافئة، ويفضل دائماً استعمال صابونة الجلسرين الآمنة.

وللحماية من المشكلات الجلدية والتسلخات، نصح "الناظر" بضرورة تجفيف الجسد جيداً بعد الاستحمام، وخاصة مناطق تحت الإبط، وبين الفخذين، وبين الأصابع، وللحماية من الفطريات يمكن وضع بودرة مضادة للفطريات في تلك الأماكن صباحاً.

وأشار إلى أن أفضل الملابس للأجواء الحارة هي الملابس القطنية، مع مراعاة استخدام شمسية اليد أثناء السير تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك أفضل طريقة لحماية الإنسان من الشمس وضرباتها الخطيرة.