تعرف على نسبة الكحول المسموح بها شرعاً في الأطعمة والمشروبات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردًا على سؤال لأحد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول نسبة الكحول المسموح دينًا بوجودها في الأطعمة والمشروبات، خاصة وأنه يعيش بأحد الدول الأوروبية.

قال الأمين العام لدار الإفتاء والمستشار العلمي لمفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور، إن نسبة الكحول، يجب أن لا تتعدى 0.02%، في حال الضرورة وعدم وجود أطعمة أخرى لا تحتوي على كحوليات، مؤكدًا على أن تلك النسبة لا تسكر على الإطلاق ولا تغيب العقل.

وأضاف إن بعض الدول الغربية تستخدم الكحول كأحد مكونات الأطعمة أو المشروبات ولكنها توضح هذا على العبوات بالكميات التي جرى وضعها، لذلك يجب الابتعاد عنها، موضحًا أن الأفضل الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

وأوضح أن هذه النسبة وضعها علماء متخصصين في هذا الشأن كون تلك النسبة، لا تؤثر على الإنسان ولا تغيب العقل أو تؤثر عليه.