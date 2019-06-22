تحدي صورة وكلمة يشتعل بين فناني مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، وهو عبارة عن تكوين جملة مفيدة أو شهيرة أو مَثَل أو ما غلى ذلك، من اسم الشخص (متمثلا في صورته) مع كلمات وصور أخرى، بحيث تشمل تلك الجملة أو المثل (صورة الشخص داخل الجملة في موقع منها يحمل معنى اسمه).

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية، شارك عدد كبير من نشطاء فيس بوك في هذا التحدي، لينضم فنانو مصر إليهم، حيث نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورته بجانب وردة مشاركا في التحدي بجملة (فتحي ياوردة).

وسخر الفنان محمد هنيدي من التحدي، وقال: "مفيش حاجة تنفع على اسمي في التريند ده"، وعلَّق النجم أحمد فهمي بصورة فيها النجم هنيدي بجانب أحمد عز، ما دفع هنيدي للرد عليه ساخرا من لقبه الشهير "كلب السقا".

النجم "أبو" شارك في التحدي ساخرا من التحدي ذاته، كما تُظهر الصورة التالية..

ونشر رامي جمال عبر حسابه على إنستجرام، تحديه بتكملته لاسم النجم رامز جلال

كما شارك هاني عادل نجم الغناء وفرقة وسط البلد، صورته في التحدي، بجملة: (فكهاني وبحب المانجة).

أحمد عز شارك في التحدي بصورة أنا قاعد في عز البحر.

أما دنيا عبد العزيز فنشرت صورتها في التحدي معقبة بجملة: "لفي بينا يا دنيا".