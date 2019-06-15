معطف حمام لمارلين مونرو في مزاد بـ28 ألف دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

عُقِد في مدينة نيويورك الأميركية مزاد جرى فيه بيع العديد من القطع التذكارية لنجمة هوليوود الراحلة مانرلين مونرو (1926-1962).

وأعلنت دار (غولينز) للمزادات ليلة الجمعة - السبت أن من بين القطع المبيعة معطف حمام مرصعا بالأحجار الزجاجية كانت مونرو قد ارتدته في فيلم «كيف تتزوجين مليونيرا» وبيلع بـ28 ألف دولار.

كما بيع في المزاد أيضا مجوهرات وصور وسيناريوهات للممثلة الراحلة بالإضافة إلى قطع تذكارية تخص نجوما آخرين، وكانت أغلى قطعة بيعت في هذا المزاد دراجة نارية للممثل مارلون براندو وبيع بـ179 ألف و200 دولار.