بالصور.. ماي تتحرر من عبء «بريكست» بمتابعة كأس العالم للكريكت

المصدر: لندن - رويترز

بينما تحتدم المنافسة على شغل مقعدها كرئيسة لوزراء بريطانيا، اختارت تيريزا ماي متابعة معركة أخرى.. بين إنجلترا وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم للكريكت لعام 2019.

كانت ماي قد أعلنت في كلمة مؤثرة الأسبوع الماضي تخليها عن زعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو بعد إخفاقها ثلاث مرات في نيل موافقة البرلمان على خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبدا التحرر من عبء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد واضحا على ماي التي ظهرت عليها سمات الارتياح اليوم الخميس وهي تلقي كلمة عن تمويل الطلاب قبل أن تتجه إلى ملعب الكريكت البيضاوي الذي يقع على بعد نحو ميلين من مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت.

والتقطت صور للزعيمة البريطانية وهي تصفق من المنصة أثناء الرحلة التي لم يعلن عنها مسبقا، بينما يجوب الساعون لخلافاتها الاستوديوهات التلفزيونية لعرض خططهم على الجماهير.

وماي مولعة بهذه الرياضة منذ زمن. وقد شبهت ذات يوم إصرارها على تمرير خطة الانفصال الأوروبي بتحركات بطلها المفضل في لعبة الكريكت جيفري بويكوت.