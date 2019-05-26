ترامب يهدي «كأس الرئيس» للفائز في بطولة السومو باليابان

المصدر: طوكيو - (د ب أ)

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأسا أميركية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.

وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي- كان: «تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس».

وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: «أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات».

وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: «لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا».