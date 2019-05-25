وزير ألماني يصطحب صديقته في موعد رسمي مع ولي العهد النرويجي

المصدر: برلين - د ب أ

اصطحب وزير النقل الألماني اندرياس شوير، صديقته يوليا رويس، في موعد رسمي مع ولي عهد النرويج هاكون.

وخلال حفل توزيع الجوائز الخضراء في برلين مساء أمس الجمعة، التقط الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بصحبة صديقته صورا مساء أمس مع هاكون، على البساط الأخضر.

من جانبها، قالت رويس:«بالطبع أنا متحمسة فإلى جانبي رجل قوي».

كان شوير أعلن عبر صحيفة «بيلد» في مايو من العام الماضي انفصاله عن زوجته زابينه.

وكان شوير تولى منصب وزير النقل والبنية التحتية الرقمية في حكومة المستشارة انغيلا ميركل في مارس 2018.