بالصور.. الأميرة البريطانية الصغيرة شارلوت تلتحق بمدرسة شقيقها في لندن

المصدر: لندن - رويترز

قال قصر كينزنغتون يوم الجمعة إن الأميرة البريطانية شارلوت، التي تحتل الترتيب الرابع في ولاية العرش، ستبدأ مشوارها التعليمي في نفس المدرسة الخاصة في لندن التي يرتادها شقيقها الأمير جورج وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر.

والأميرة الصغيرة شارلوت تبلغ من العمر أربع سنوات وهي ثاني أبناء دوق ودوقة كمبردج وليام وكيت وهي بذلك ابنة حفيد الملكة إليزابيث.

وستبدأ شارلوت الذهاب إلى مدرسة توماس باترسي التي التحق بها شقيقها جورج البالغ من العمر خمس سنوات منذ 2017.

وقال مدير المدرسة سايمون أومالي في بيان «نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج في توماس باترسي».

وأضاف في البيان «نتطلع بشغف للترحيب بها وبكل التلاميذ الجدد في مدرستنا في سبتمبر».

وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذا وتلميذة بين سن الرابعة والثالثة عشرة وتبلغ المصروفات السنوية في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه استرليني (24 ألف دولار).