بالصور.. مصر تدخل موسوعة جينيس بأعرض جسر ملجم في العالم

المصدر: القاهرة - د ب أ

دخلت مصر، اليوم الأربعاء، رسمياً موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر ملجم في العالم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات مصرية. وتم إنشاؤه أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بما يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.

وبعد الافتتاح، عقد طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤتمرا صحفياً، مع محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أعلن فيه دخول الجسر للموسوعة.

وأكدت الشهادة الممنوحة من الموسوعة أن "إجمالي عرض الجسر بلغ 36ر67 مترا (221 قدما)" وأن الجسر حصل بالفعل على "لقب أعرض جسر مشدود بكوابل في العالم".

ووفقا لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، فإن محور روض الفرج يعد جزءا من محور الزعفرانة مطروح، ومحور الضبعة، وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت إلى أن الجسر بالإضاءة المخططة له "سيتحول إلى أيقونة ورمز مصري عالمي".

كان السيسي، قد افتتح مطلع الشهر الجاري عددا من المشروعات التي تربط شبه جزيرة سيناء بباقي الأراضي المصرية، وعلى رأسها منظومة أنفاق مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، والتي تربط شرق قناة السويس بغربها، بالإضافة إلى عدد من الكباري العائمة بهدف تسهيل حركة عبور المسافرين والبضائع من وإلى سيناء.