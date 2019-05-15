بالفيديو.. تلتقي ابنتها للمرة الأولى بعد 70 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد فراق دام 70 عاماً، التقت أم بابنتها، التي تخلت عنها وهي رضيعةً.

فبعد فراق دام 7 عقود، أظهرت مشاهد تداولها راود مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات دافئة عاطفية مليئة بالفرحة بعد اجتماع إليزابيث بولن 90 عاما، وابنتها لين راي في لويزيانا الأميركية.

كانت حفيدة إليزابيث لاحظت، بعد بحث أجرته إثر اختبار للحمض النووي قبل الكريسماس وجود اسم غير مألوف بالنسبة لها بين أسماء الأقارب المحتملين، وجاء في ملف لين راي الشخصي "وضعت للتبني وأنا طفلة، ولم أقابل عائلتي الحقيقية على الإطلاق"، حسبما أفاد موقع "24".

وقررت الحفيدة واندا التواصل مع لين، لتكتشف أنها خالتها التي لم تعرف سابقاً بوجودها، وبعد أن شاركت واندا المعلومات التي حصلت عليها مع والدتها كاثرين وجدتها، اعترفت الجدة بأنها تخلت عن ابنتها قبل 70 عاماً ووضعتها في إحدى دور التبني.

ويعد لقاء إليزابيث وابنتها كان الأول لهما على الإطلاق، حيث كانت إجراءات التبني في الأربعينات من القرن الماضي، تمنع الأم من رؤية الطفل بعد ولادته، وينتزع من أمه فوراً.