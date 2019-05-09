الفريق شمس الدين يثير دهشة السودانيين بنظارة شمسية

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أثار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوضعه لنظارة شمسية سوداء على عينيه، أثناء اجتماعه مع ممثلي الأحزاب السياسية داخل قاعة الصداقة بالخرطوم.

وكان كباشي قد لفت الأنظار بلبسه لنظارة شمسية مخصصة للوقاية من أشعة الشمس، داخل القاعة المغلقة المكيفة أثناء اجتماع رسمي أمس تناقلته عدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وحسب»كوش نيوز«سخر البعض معلقاً:» بالنسبه لنظارة الفريق كباشي، هذه النظارات غالية الثمن تباع فقط للرؤساء والأثرياء تحتوي كاميرا باشعة تحت الحمراء تكتشف المتفجرات والأسلحة وحتى اختلاف في دقات القلب للشخص المقابل لمعرفة إن كان يكذب أو يقول الحقيقة صدق وإن لم تصدق أعد قراءة اسم الشركة جيداً.«

وعلق آخر:»مظهرك لمن يوزعوا ليك الورق و الأربعة جواكر تكون معاك، دي خمسين عسكرية لأحزاب بلادي الوهمية.«

فيما فسرها آخرين بأنها خشية أن يأتيه كرسي طاير يصيب عينه»، في إشارة للاشتباكات بالأيدي والكراسي التي حدثت بين ممثلي الأحزاب السياسية خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري بقاعة الصداقة.

ولم يجد أحد تفسيراً لهذا المظهر المثير للدهشة الذي ظهر به كباشي من على المنصة الرئيسية للقاء.