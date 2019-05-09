ضبط طائرة خاصة محملة بالذهب في شمال السودان

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، أنها تمكنت من ضبط طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية، أثناء شروعها في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل شمال السودان.

وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقاً يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي.

وقالت قوات الدعم السريع إن الضبطية جاءت «في إطار الدور الكبير الذي تقوم به القوات في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها».

وأكدت القوات على «يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني».

يذكر أن ولاية نهر النيل تعتبر واحدة من ولايات السودان التي ينشط فيها التعدين التقليدي والحديث عن الذهب وترفد السوق المحلي والعالمي بكميات من الذهب.