بدولار واحد يمكنك شراء منزل في إيطاليا.. ولكن بشروط

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

وفّرت واحدة من أجمل مدن إيطاليا وأوروبا فرصة أشبه بالخيال لمن يرغب بالسكن فيها أو تملك العقار، حيث تبلغ تكلفة شراء المنزل السكني يورو واحد فقط (1.1 دولار أميركي)، في سابقة لم تشهد لها مثيلاً أوروبا بأكملها.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السلطات المحلية في مدينة موسوميلي الواقعة جنوبي البلاد عرضت 500 عقار للبيع مقابل يورو واحد فقط لكل منها، لكن كافة هذه العقارات مهجورة وتحتاج إلى إعادة ترميم.

أما الشرط الوحيد لمن يرغب بتملك العقار مقابل يورو واحد فهو أن يتعهد بإعادة ترميمه وإصلاحه خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الشراء.

وتشترط السلطات على كل مشترٍ أن يضع مبلغ 8 آلاف دولار كتأمين من أجل ضمان أن يقوم بترميم المنزل خلال ثلاث سنوات من تاريخ شرائه، على أن المشتري يفقد هذا التأمين إذا تخلف عن ترميم المنزل خلال الفترة المحددة.

وبحسب الصحيفة فإن عملية ترميم المنزل تبلغ نحو 107 دولارات للقدم المربعة، كما يتوجب دفع مبلغ يتراوح بين 4000 دولار و6450 دولاراً أميركيا كــ"رسوم إدارية" من أجل امتلاك المنزل.

وجاءت هذه الخطوة بعدما غادر الإيطاليون المناطق الريفية إلى المدن في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد سكان موسوميلي إلى النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث لم يبقَ في المدينة سوى 1300 شخص معظمهم من كبار السن الذين ليس لديهم أطفال.