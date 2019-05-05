بالصور.. محمد صلاح يخرج مصابا من مباراة ليفربول ونيوكاسل

المصدر: دبي - متابعات الإمارات اليوم

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى إصابة قوية مساء السبت خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن مباريات الجولة 37 في الدوري الإنجليزي.

وبينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم رأسه بشكل قوي بحارس نيوكاسل يونايتد مارتين دوفرابكا في الدقيقة 69، ليسقط من دون حراك، ولم يستطع النهوض واستكمال المباراة، ليخرج من الملعب باكيا، بعد وضعه على النقالة فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب، حيث حل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز قاتل للريدز بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة.

وكان صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة، ليتصدر هدافي الموسم الحالي برصيد 22 هدفًا.

وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها محمد صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مباراة مصيرية يوم الثلاثاء المقبل أمام برشلونة على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.