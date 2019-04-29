غرائب شم النسيم في مصر.. «الفسيخ شربات والرنجة جاتوهات»

المصدر: الإمارات اليوم - متابعات

مع احتفال المصريين، اليوم الاثنين، بـ«شم النسيم»، وهو يوم عطلة وطنية يقع في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي، تسابقت محال مصرية على تقديم المأكولات التي ارتبطت باحتفالات «شم النسيم»، بطرق مبتكرة وغريبة.

وكانت أحدث تلك الطرق التي نالت استغراب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تقديم بعض المحال لـ«جاتوهات» من الرنجة والجمبري والسلمون والتونة، وأيضاً تقديم «تورتة سلمون مع الكابوريا»، وتتكون هذه «التورتة» من: «السلمون المدخن، الرنجة، البطارخ، الجبنة الكريمي، الكابوريا، توست أبيض، طحينة، مايونيز، عصير ليمون، مستردة، كاتشب، طماطم شيري».

وقال أحد المحال متفاخراً عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «لو سمعت عن اللي عمل من الفسيخ شربات، إحنا اللي عملنا لشم النسيم جاتوهات!».