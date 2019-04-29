جماهير المريخ تنهال بالضرب على حكم في الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - متابعة الإمارات اليوم

شهدت مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض في الدوري السوداني، أحداثا مؤسفة للغاية بعد اعتداء جماهير الفريق صاحب الأرض على حكم اللقاء.

المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب المريخ بأم درمان في الجولة الثانية بقسم النخبة لتحديد بطل المسابقة، لم تكتمل، وألغيت في نهاية الشوط الأول.

المريخ كان متقدما بهدف دون رد، عندما تحصّل لاعبه بكري المدينة على بطاقة حمراء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفض الخروج من الملعب، مما أثار الجماهير الحاضرة التي اقتحمت الملعب.

وتوقفت المباراة لمدة طويلة، قبل أن تبدأ جماهير المريخ في اقتحام أرض الملعب، ليحدث الأسوأ ويقع اعتداء على طاقم التحكيم الذي هرع صوب غرف خلع الملابس، لكن أحدهم لم يسلك الطريق حتى نهايته، ووقع في يد مجموعة غاضبة للغاية من جماهير المريخ.

وقد تعرّض الحكم لضرب مبرح من جماهير المريخ التي تكاثرت عليه، قبل أن يتعرض لبعض المعاونة للخروج بأقل الأضرار الجسدية، ويتجه مباشرة إلى سيارة الإسعاف.

الحكم المُعتدى عليه هو الطيب الحسن بحسب موقع باج نيوز السوداني،الذي ذكر أنه خرج تحت وابل من حجارة جماهير المريخ.

وألغيت المباراة ولم يتم استكمالها بطبيعة الحالة.