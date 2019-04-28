«إعلام مصر» يحذر القنوات من «خدش الحياء» في رمضان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعات

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها خلال شهر رمضان القادم.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التي تتضمن مشاهد خادشة للحياء، والتي تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب المجلس في بيان له، شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية، بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق في الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.