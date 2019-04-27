زي الشرير في أفلام «حرب النجوم» بمليوني دولار في مزاد

المصدر: لوس انجليس - رويترز

قالت دار بونامز للمزادات إن زيا صممه فريق العمل في سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز) لشخصية الشرير دارث فيدر عام 1979 سيُطرح في مزاد لتذكارات الأفلام الكلاسيكية الشهر المقبل وقد يصل سعره إلى مليوني دولار.

وأضافت أن زي الشخصية الشريرة الشهيرة ملك لرجل اعتاد الظهور مرتديا إياه خلال العروض الأولى وتجمعات محبي تلك السلسلة وأنه قرر بيع زيه المميز.

وذكر منظمو المزاد أن الزي مؤلف من 17 قطعة من بينها القناع الأسود والحذاء طويل الرقبة وعباءتان من بين أجزاء أخرى وقدروا أنه قد يباع بما يتراوح بين مليون ومليوني دولار.

والبائع هو برايس كيرمت إلر الذي ساعده صوته الرخيم في تولي مهمة الظهور العلني بصفته فيدر أثناء العروض الأولى للأفلام وخلال حفلات توقيع الكتب وتجمعات المعجبين وكذلك أثناء حفل جوائز الأوسكار عام 1978.

وقالت دار بونامز للمزادات إن الزي الذي سيعرض للبيع من بين عدد قليل من ملابس فيدر التي أنتجها فريق المصممين بقيادة جون مولو عام 1979 في لندن من أجل فيلم «حرب النجوم: الإمبراطورية ترد الضربة» (ستار وورز: ذا إمبير سترايكس باك).

ولم يتضح إن كانت أي قطعة من الملابس قد استُخدمت بالفعل في الفيلم قبل إعطاء الزي لإلر.

ووصف إلر في مقابلة الخامات التي صنع منها الزي والتي تشمل الجلد والصوف والحرير ومواد أخرى.

وقال «لديك العديد من الطبقات. ويستغرق الأمر نحو 25 دقيقة لارتدائه ويتعين عليك الاستعانة بأحد... هذا يتسبب في شعورك بحر شديد جدا».

وروى إلر كيف تسبب ذلك في إحدى المرات في سقوطه مغشيا عليه بعد أن ظل مرتديا الزي لساعات مما تسبب في إصابته بالجفاف وعندما جاء المسعفون لمساعدته كانوا يريدون قطع الزي.

وقال «قلت قطعا لا... وقلت ’سأتعافى أما الزي فلا يمكن إصلاحه».

وسيظهر الزي في معرض مفتوح للجمهور قبل أن تطرح المقتنيات التذكارية للبيع في المزاد يوم 14 مايو.