بالصور.. المحتجون السودانيون يزينون وجوههم بألوان العلم

المصدر: الخرطوم - رويترز

في مظهر جديد للاحتجاجات في السودان، بدأ المحتجون المحتشدون في شوارع العاصمة الخرطوم أمس في رسم علم بلدهم على وجوههم، لكن الرسم كان مزيجا بين علم السودان قبل انفصال جنوب السودان عنه والعلم الحديث بعد الانفصال.

وزين مزيج الألوان وجوه الكثير من المحتجين.

وقال أحد الرسامين على الوجوه، ويدعى حامد محمد، إن العلم القديم يرمز إلى عدم نسيان الناس لماضيهم.

وكان من بين الحشد مجموعة من النساء اللواتي رددن معا الهتافات ورفعن لافتات تطالب بإنهاء الظلم الواقع على المرأة.

وقالت ريم، التي كانت ترتدي قرطين بألوان علم السودان القديم، إن البلد بحاجة إلى حكومة مدنية حتى يحقق ما يطمح إليه من حرية حقيقية.