متاجر بريطانية توقف بيع "السكاكين المنفردة" بسبب الجرائم

المصدر: لندن – رويترز

قالت سلسلة متاجر "أسدا" البريطانية، إنها ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من العرض من كل متاجرها بنهاية أبريل المقبل.

ويشهد معدل ارتكاب الجرائم بالأسلحة البيضاء في بريطانيا ارتفاعاً حاداً، كما وقعت موجة من عمليات الطعن القاتلة في الآونة الأخيرة، كثير منها نفذها مراهقون.

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعاً للوزراء وقادة المجتمع لمناقشة سبل مواجهة المشكلة، وقال شركة أسدا، في بيان لها: "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعاً في السرقات، ولهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا".

يشار إلى أن القانون البريطاني يمنع بيع السكاكين لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.