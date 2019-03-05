بالصور.. إليزابيث تحتفل بالذكرى الـ50 لتنصيب تشارلز أميرا على ويلز

المصدر: لندن - متابعات الإمارات اليوم

أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلا رسميا بقصر بكنغهام اليوم احتفالا بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت وميغان، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز (70 عاما) من خدمات لويلز طيلة خمسين عاما.

وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديا ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات.

وتولى رسميا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو عام 1969.

وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم.

وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية.