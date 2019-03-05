بالصور.. مسابقة لاختيار عريس لفتاة تايلاندية والجائزة بالملايين

المصدر: بانكوك – الإمارات اليوم وكالات

يعقد أحد أقطاب فاكهة الدوريان في تايلاند مسابقة لاختيار زوج لابنته الصغرى، حسبما نشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسوف يحصل الفائز على جائزة قدرها عشرة ملايين باهت تايلندي (314 ألفا و180 دولاراً)، ويرث في إمبراطورية الدوريان.

وقال أرنون رودتونج (58 عاماً)، إنه يبحث عن زوج لابنته (26 عاماً)، ووفقا لصحيفة "كاوسود" التايلاندية باللغة الإنجليزية فقد تقدم مئات الرجال بطلب لخوض المنافسة والفوز بالزيجة والجائزة، ولم يتضح بعد ماهية المنافسة التي ستقام في إقليم شانتابوري شرقي البلاد بالقرب من منتجع باتايا في الأول من أبريل المقبل، ولكن من المتوقع اختبار المنافسين بشأن معلوماتهم عن تجارة الدوريان.

ونقل عن أرنون قوله: "أريد شخصاً يعتني بتجارتي ويجعلها تستمر، إذا انتظرت أن يأتي زوجا لابنتي إلى هنا ويطلب الزواج منها فسوف يكون ذلك بطيئا للغاية، لذلك أطلب شخصاً في التو واللحظة.

ومن ناحيتها ، قالت الابنة كارنسيتا رودتونج، إنها لا تمانع في الفكرة، مضيفة: "ليس من الصعب إرضائي، أريد فقط رجلاً أستطيع أن أقدمه في المناسبات الاجتماعية وألتقط صورا ذاتية (سيلفي) معه".

وذكر موقع "شنغرا تايمز" أن الفتاة تخرجت من جامعة جامعة أسامبشن، وحصلت على درجة الماجيستير من جامعة Sun Yat-Sen الصينية، ونقل الموقع عن الفتاة قولها إنها اعتقدت في البداية أن والدها يمزح لكن عندما رأت أنه أخذ قراره بالفعل، احترمت ذلك ووافقت على ما قام به.