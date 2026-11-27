طفل يطلّ عبر شاشة هاتف، يشكو مدرسته، ويطلب العودة إلى مقعده بين زملائه. قد يصدق في بعض روايته، وقد تخونه المبالغة، لكن خلف كلماته سؤالٌ يستحق أن نتوقف عنده: كيف وصل الأمر بطفل إلى أن يطلب من الجمهور إعادته إلى مدرسته؟ ولماذا أوصدت الأبواب بوجهه - وفق ما يراه - ليلجأ إلى هذا الباب؟

نقدّر لوزارة التربية والتعليم مسؤوليتها الكبيرة، ونعتز بالمعلمين الذين يبنون أبناءنا بصبرهم وعطائهم. وكرامة المعلم واجبة الصون، مثلما كرامة الطفل واجبة الحماية. والمدرسة التي نثق بها قادرة على حفظ الاثنتين، وعلى تعليم الطالب احترام معلمه، وهو مطمئن إلى احترام إنسانيته.

لفتتني جرأة هذا الطفل وطلاقة لسانه. وهما لا تثبتان صحة شكواه، لكنهما تكشفان قدرة تستحق الرعاية. وإذا كان مشاغباً، فلنسأل: لماذا يشاغب؟ وما الذي تقوله تصرفاته وتعجز عباراته عن شرحه؟ وكم طاقة أهدرناها لأننا أحسنّا تسجيل المخالفة، ولم نحسن قراءة صاحبها؟

كنت أطرح على طلبتي في مادة علم الإجرام والعقاب سؤالاً: كيف يُصنع المجرم؟ وكان المقصود فهم الطريق الذي قد تدفع إليه الظروف إنساناً، وكيف نتداركه مبكراً. وفي التربية، يستحق أثر الإقصاء والوصم وقفة جادة؛ فتكرار إشعار الطفل بأنه مرفوض قد يضعف انتماءه، ويزيد صعوبة الوصول إليه. وكل تعثر نحتويه مبكراً يمنحنا فرصة لحمايته من تعثر أكبر.

واستوقفني قوله إنه كان يوقّع على أوراق، فإن صح، فالسؤال عما فهمه منها، وكيف أُخذ توقيعه، وكيف استُخدمت، فالورقة تحفظ كلمات الطفل، لكنها لا تحفظ بالضرورة خوفه أو ارتباكه. والتحقق المنصف يسمع ما وراء التوقيع، ويفحص الواقعة وأدلتها.

وعلى جانب آخر، تدعو منصة الجمهور لإبداء رأيه، فتنهال الأحكام على الطفل والمعلمين، وكلٌّ يملك مقطعاً وتنقصه بقية الحكاية. حقوق الأطفال وسمعة المربين أكبر من أن تُترك لموازين الإعجاب والتعليقات!الحل مراجعة مهنية محايدة تسمع الجميع، وتضع خطة فردية لتقويم السلوك، بمشاركة الأسرة ودعم المعلمين، وتراجع ضرورة التعليم عن بُعد ومدته، وتهيئ عودة آمنة إلى المدرسة. ونحتاج باب شكوى يطرقه الطفل بثقة، ومختصاً يعين المعلم على فهم السلوك الصعب، ومتابعة تقيس التحسن والانتماء، لا عدد المخالفات وحده.

ونحتاج أيضاً أن نمنح جرأته مجالاً نافعاً؛ في الحوار والأنشطة والمسؤوليات المناسبة لسنه، ليتعلم أن صوته مسموع، وأن لحريته حدوداً تحفظ حقوق الآخرين، وأن الخطأ قابل للإصلاح.

حقوق الطفل ليست جائزة للطالب المطيع. وقيمة التربية تظهر حين تجد للطفل الأصعب طريقاً إلى الصواب، وتمنح معلمه ما يعينه على اصطحابه إليه.