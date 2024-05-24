تميز الوصل

عندما نتحدث عن نادي الوصل وتاريخه الكبير في الكرة الإماراتية، يكون الحديث عن راعي نادي الوصل الأول، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل.

«الإمبراطور» يعيش فترة مميزة للغاية في الموسم الحالي، وهذا النادي الذي أخرج شخصيات إدارية كبيرة، وأساطير في اللعبة عبر عقود من الزمن، ليس مفاجئاً أنه اليوم ينافس على لقب الدوري، الذي اقترب منه كثيراً.

ولم يكن مفاجئاً أيضاً تحقيقه لقب كأس رئيس الدولة قبل أسبوع، بالنظر إلى الموسم المميز الذي يقدمه، والعمل الكبير لإدارة الوصل والجهاز الفني واللاعبين.

هناك عمل كبير في الوصل، بدأ باختيار المدرب المناسب، وجودة اللاعبين، سواء مواطنين، أو أجانب ومقيمين، وفي السياق نفسه، هناك أشخاص مختصون في فن الإدارة، والأخذ برأي الجميع في الاختيارات، وهذا ما يميز الإدارة الواعية.

يتفق الجميع على أن مدرب الوصل ميلوش هو الأفضل في الموسم الحالي، رغم صغر سنه، وهو الآن قريب من تحقيق ثنائية الدوري والكأس.

وما يميز ميلوش القراءة الفنية الرائعة، خصوصاً في الشوط الثاني، ووضع التشكيلة المناسبة لكل مباراة، وهو ما تعكسه النتائج الجيدة للوصل في الموسم، سواء في الدوري أو في مسابقة الكأس.

بالنسبة للاعبين، أرى أن علي صالح هو أفضل لاعب إماراتي حالياً، من حيث ثبات المستوى وصناعة الأهداف والتسجيل كذلك، إلى جانب شخصيته القوية كقائد للفريق.

وعلى مستوى الأجانب، يعتبر خيمينيز الأفضل في الموسم، وهو مكسب كبير للوصل، والأرقام خير دليل على ذلك، كما علينا أن نشيد بالجندي المجهول، سياكا، الذي يقدم مجهوداً كبيراً في كل المباريات.

يضاف إلى هذا الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها الوصل، سواء في الإمارات أو خارجها. ووقوف أنصار «الإمبراطور» خلف فريقهم بكل قوة، بأهازيجهم الجميلة، ما كان له الأثر الكبير في نيل الفريق لقب أغلى الكؤوس، وهو يسير بخطى ثابتة لإحراز درع الدوري الغائب عن خزائنه لسنوات طويلة.

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