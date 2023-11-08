ياسين بونو.. ضربة معلم

- عندما نتحدث عن أساطير حراس المرمى على مستوى العالم تتجه الأنظار إلى ابن الوداد حارس الهلال السعودي حالياً ياسين بونو، الذي قدم أوراق اعتماده على مستوى العالم سواء مع إشبيلية أو المنتخب المغربي، بونو الحارس المغربي الكبير من ضمن أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وهذا أمر متوقع لما يقدمه خلال السنوات الماضية من تألق كبير سواء مع ناديه أو منتخب بلاده المغرب.

تعاقد الهلال السعودي مع بونو ضربة معلم وهي من الصفقات القوية في الدوري السعودي حيث ذهب بونو إلى الفريق الأول على مستوى القارة الآسيوية، وهو مكسب بطبيعة الأمر، وبالمناسبة المغاربة أحدثوا فرقاً في الدوري السعودي منذ سنوات طويلة، والكل يذكر رشيد الداودي وبهجا وصلاح الدين بصير وغيرهم من النجوم الكبار الذين مرّوا، وقدموا بصمتهم في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو بهذا العمر يقدم أوراق اعتماده في الدوري السعودي وردّ على المشككين بأن اللاعب انتهى وقته، رونالدو قيمة فنية كبيرة، وإضافة للدوري السعودي خصوصاً أنه يشاركهم أفراحهم وهذا شيء جميل بالنسبة لهذا النجم التاريخي الذي مازال يحطم الأرقام في أي دوري يذهب إليه.

- مشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا من المفترض أن تكون إيجابية لفريقي العين والشارقة خصوصاً تألقهما على الصعيد الآسيوي، وهما مطالبان بالوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال آسيا.. الجماهير لا تريد المشاركة فقط تريد البطولة ولا غيرها.

- صدارة مستحقة لفريق الوصل، الإمبراطور مختلف مع ميلوش في هذا الموسم بعد توهج الأصفر وتحقيقه فوزاً مستحقاً على المنافس المباشر فريق العين.. عموماً الأهم في ذلك الاستمرارية، وعلى جماهير الوصل دعم الفريق في المرحلة المقبلة، حيث الوصل مطالب بحصد بطولة الدوري في هذا الموسم.

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