زيزو الزملكاوي

هو واحد من القلائل الذين يعملون فارقاً مع أي فريق، أقصد هنا اللاعب الزملكاوي الجميل أحمد سيد زيزو، وهو من اللاعبين الذين مازالو يقدمون أوراق اعتمادهم في الدوري المصري. مستوى ثابت.. قتال على الكرة.. بجانب حبه لشعار ناديه الذي يجعله دائماً الرقم الصعب مع مدرسة الفن والهندسة.. أهدافه في الأوقات الأخيرة من عمر المباريات مؤشر إلى روحه العالية وقتاله في أرضية الملعب، وهو مطمع لغالبية الفرق في الدوريات الأخرى.

زيزو الموهوب هو من يصنع الفارق في الأوقات الصعبة، وبالمناسبة زيزو مستواه ثابت سواء مع الزمالك أو المنتخب المصري، وحتى لو كان احتياطياً يدخل ويعمل نقلة نوعية في الفريق، وهو من منح عشاق الزمالك (مدرسة الفن والهندسة) الفرحة في المباراه الأخيرة، وفي السياق نفسه مازال الزمالك متربعاً على عرش الدوري المصري ومازال فيريرا مدرب الزمالك يقدم أوراق اعتماده في الدوري المصري. مشكلة الزمالك في القيد وعدم تسجيل اللاعبين، وحسب معلوماتي هذه المشكلة في طريقها للحل، فعوده الزمالك مطلب لجماهيره وعشاقه الموجودين في كل مكان.

عودة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور جاءت في وقتها رغم أن هناك ملفات شائكة، وعلى الإدارة حلها، ومن وجهة نظري على الإدارة البحث عن لاعبين أجانب سوبر والإبقاء على الدولي المغربي أشرف بن شرقي الذي مازال يقدم عروضاً جيدة مع الزمالك. مشكله الزمالك في أجانبه، والحل بسيط، ومن هذا المنطق أرى أن إدارة الزمالك تستعد جيداً للموسم المقبل.

الهجوم على مدرب الأهلي القاهري موسيماني ليس مبرراً، لأن اللاعبين يتحملون جزءاً كبيراً من التراجع. موسيماني صنع تاريخاً رائعاً مع الاهلي. صحيح أن هناك تراجعاً وهذا شيء طبيعي بالنسبه للفرق الكبيرة، وفي السياق نفسه ينتظر جماهير الأهلي مباراة العودة المهمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع وفاق سطيف الجزائري. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يتمكن الأهلي من الظفرة باللقب القاري الكبير.

جلسة مصالحة ومهمة لرئيس الأهلي محمود الخطيب مع اللاعبين، وأعتقد أنها كانت مفيدة وناجحة بكل المقاييس، لأن هذا التراجع في المستوى لم تعتد عليه جماهير الأهلي المصري، والتصحيح قادم، لأن الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت.

مباريات دوري أبطال إفريقيا فيها الكثير من التفاصيل، مشكلتها فقط الضعف التحكيمي، والدليل أن غالبية المباريات فيها أخطاء تحكيمية فادحة أثرت على خروج بعض الفرق، خصوصاً في السنوات الأخيرة.

• مباريات دوري أبطال إفريقيا فيها الكثير من التفاصيل، مشكلتها فقط الضعف التحكيمي.

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