شعار كرة القدم في القمة

يعتبر مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إحدى أكبر المبادرات المعرفية والتنموية والثقافية والإنسانية في العالم. والحدث يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويوليه المجلس أهمية كبرى، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المؤتمرات والملتقيات الدولية في دعم عملية التطور المنشود للرياضة في الإمارات.

يقام المؤتمر هذا العام بشعار «كرة القدم في القمة»، ويبحث في كيفية تعزيز مزيد من النجاحات والوصول بكرة القدم إلى القمة دائماً، كما سيقام المؤتمر وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، بحضور كبار نجوم كرة القدم العالمية، والمسؤولين من داخل وخارج الدولة، ويتم تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

وأهم أهداف المؤتمر تنحصر في كونه منصة عالمية لعرض التجارب والمبادرات الناجحة في عالم الاحتراف، وهو فرصة للعاملين في القطاع الرياضي لمقابلة صناع القرار، وقيادات الاتحادات الدولية والقارية لكرة القدم.

وهذا المؤتمر سيحقق العديد من المكاسب، فقد بات منصة مهمة وأساسية على روزنامة الأحداث الكروية الدولية، لما تحويه أجندته من قضايا ومستجدات تناقش مستقبل الكرة. ويشارك فيه كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية، ولأول مرة يشارك مهاجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي، الذي قاد بايرن ميونخ لإحراز خمسة ألقاب في موسم استثنائي 2020، وسيتحدث عن تجربته الشخصية في عالم الكرة، وكيف حافظ على أدائه المميز ما قاده إلى الحصول على جائزة أفضل لاعب عام 2020، كما أنه مرشح قوي للفوز بلقب جائزة «دبي غلوب سوكر»، وسيتنافس معه النجمان كريستيانو رونالدو، الذي سيكون حاضراً في المؤتمر، وليونيل ميسي.

رونالدو، الذي اعتدنا حضوره في المؤتمر وبات سفيراً له، سيتحدث عن نجاحاته وتحطيمه للأرقام القياسية وهو في سن الـ(35) سنة. ومن بين المشاركين، أيضاً، الحارس الإسباني المعتزل أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إيكر كاسياس، والذي سيتحدث عن تجربته كحارسس محترف وعن مستقبله الإداري، بعد تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد. ولعل من أبرز الشخصيات المهمة في عالم الكرة، حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

إذا تحرك مجلس دبي الرياضي تحركت الأنشطة والفعاليات والملتقيات والأحداث الرياضية محلياً وعالمياً، وجذب أساطير كرة القدم إلى «دانة الدنيا».

• إذا تحرك مجلس دبي الرياضي تحركت الأنشطة والفعاليات والملتقيات والأحداث الرياضية.. محلياً وعالمياً.

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