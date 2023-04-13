دراسة "غير مسبوقة".. السرطان لديه قدرة هائلة على التطور والتغيير

كشف تحليل غير مسبوق لكيفية نمو أمراض السرطان عن "قدرة غير محدودة" للأورام على التطور والبقاء.

وتركت نتائج تتبع سرطانات الرئة فريق البحث في "دهشة ورهبة" من تلك القوة التي هم بصدد مواجهتها.

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التركيز على الوقاية، مستبعدين الوصول إلى علاج "شامل" للسرطان في وقت قريب.

وأشارت الجمعية البريطانية للسرطان إلى أن هذه الدراسة ألقت الضوء على أهمية الكشف المبكر عن الإصابة به.

وأسفرت هذه الدراسة عن التحليل الأكثر عمقا لكيفية تطور الأورام السرطانية وأسباب انتشارها.