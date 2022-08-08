شرطي يقفز في مياه نهر متجمدة للقبض على لص

قبض شرطي على رجل سرق تمثالا لرائد الفيزياء النووية إرنست راذرفورد في برايت ووتر في نيوزيلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما غطس في مياه نهر متجمدة للإمساك به.

وبذلك، سيكون ممكنا إعادة تمثال إرنست راذرفورد الحائز جائزة نوبل عام 1908 والمولود في برايت ووتر، إلى قاعدته.

سُرق التمثال مساء الجمعة والتقطت كاميرات مراقبة صورا للسارق وهو يفر على دراجة هوائية مع التمثال المعدني الثقيل.

وبعدما قفز المشتبه به البالغ 35 عاما بعد يومين في نهر واي-إيتي المتجمد للهرب من الشرطة، قفز الشرطي جيمي وايت في المياه الجليدية أيضا للإمساك به.

وقال وايت لوكالة فرانس برس في بيان "رغم بذل قصارى جهده للفرار عبر نهر واي-إيتي فاجأته، سبحت خلفه وتمكنت من القبض عليه".

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة، اليوم.

ويفترض أن يعاد التمثال الذي عثر عليه في منزل في حالة جيدة، إلى قاعدته عند نصب راذرفورد التذكاري في برايت ووتر.