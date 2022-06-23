يقتل زوجته ويشعل النار في جثتها لحملها في "بنت"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة 6 أكتوبر المصرية، جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها، حيث قتلها وأشعل النار في جثتها بعد نقلها لمنطقة صحراوية، واعترف المتهم بقتل الضحية لعلمه بحملها في طفلة، ورغبته في أن يكون المولود ذكرا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سيدة والعثور على جثتها بمنطقة صحراوية، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة لسيدة تم إشعال النار بها، كما عثر على آثار اعتداء بآلة حادة على أنحاء جسدها.



تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بقتل زوجته، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وذكر جيران الزوجين، أن المتهم ارتكب جريمته بعدما علم بحمل في زوجته في "أنثى"، وأنه كان يريد "ذكرا" فاشتعلت الخلافات بينهما، التي انتهت بالحادث.