يهزم تمساحاً ضخماً بـ"مقلاة".. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكن استرالي من الدفاع عن نفسه أمام تمساح ضخم باستخدامه مقلاة قلي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"

وأوضحت لقطات نشرتها الصحيفة البريطانية التمساح وهو يحاول الهجوم على الرجل، الذى لم يجد ما يدافع به عن نفسه سوى مقلاة.

وقال هانسن لصحيفة "ديلي ميل"،"لن أقول إنه حدث يومي، لكن يجب أن أبقى آمنا وأفعل ما بوسعي، فالمواجهة بدأت عندما تجول التمساح بالقرب من المطعم ، فقد غامرت بالنزول إلى النهر للتأكد من أن مساحة الزوار آمنة.

وأضاف قائلاً إن الحيوان دائما ما يكون بحاجة إلى "درس" قاسي، وما كان يجب أن أخاف أو أن أتراجع أمام التمساح، صاحب الـ 2.5 متر، فقمت بضربة مرتين على أنفه، فكانتا كافيتين ليتراجع ويعود من حيث أتى.