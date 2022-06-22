تفوز بقصر قيمته 3.5 مليون إسترليي بعد شرائها تذكرة بـ10 جنيهات.. صور

حصلت سوزان هافينهاند، البالغة من العمر 71 عاما، على منزل فخم بقيمة 3.5 مليون جنية إسترليني يحتوى على صالة ألعاب رياضية خاصة بها، وحمام للسباحة بالإضافة إلى 50000 جنيه إسترليني نقدا، وذلك بعد الدخول في سحب Omaze Million Pound House، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وأضافت الصحيفة أن سوزان هافينهاند التي كانت معلمة مدرسة ثانوية سابقة من ساسكس، اشترت تذكرتها الفائزة مقابل 10 جنيه إسترلينى فقط، وذلك في اليوم الأخير من المسابقة بعد مشاهدة إعلان على التلفزيون، وبعد أيام، فوجئت بتلقيها الأخبار التي كانت عن الجائزة الكبرى واعتقدت أنها مجرد خدعة.

ويضم المنزل الذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع والمكون من ست غرف نوم مفروشا بالكامل ويحتوى على مطبخ على أحدث طراز ومسبح خارجي مدفأ وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما وملعب تنس وحمامات داخلية، ويوجد أقل من فدانين من المساحات الخارجية، مع بركة وشلال وغابة خاصة.

تم بناء المنزل الفخم باستخدام الأحجار والأخشاب المحلية لضمان استقراره جيدا في البيئة المحلية، بعد أن تم تصميمه مع وضع تضاريس كوتسوولدز في الاعتبار، والمنزل خالي من الرهن العقاري، مع تغطية جميع رسوم الدمغة والرسوم القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل سوزان على 50000 جنيه إسترليني نقداً لمساعدتها على الاستقرار، وهي حرة إما في العيش في العقار أو تأجيره أو بيعه، وتشترك الجدة وزوجها جون، 70 عاما،وابنتيها هارييت، 42 عاما، وكيت 39 عاما، وبولي ، 36 عاما - بالإضافة إلى 10 أحفاد صغار.