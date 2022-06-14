مساءلة برلمانية حول حفل زفاف "أسطوري" لمسؤول مصري سابق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد سعد الصمودي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء المصري، بشأن بذخ حفل زفاف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد الذي تجاوز الـ 10 ملايين جنيه، على حد قوله في طلب الإحاطة، وذلك كما ذكرت مواقع اخبارية مصرية.

وقال الصمودي في طلبه، تفاجأ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بحفل زفاف أقل ما يقال عنه أنه أسطوري، أقيم في أحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة، كان لافتا للانتباه حضور الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأحيا حفل الزفاف العديد من مشاهير الغناء في مصر، الذي يتجاوز أجر الواحد منهم 3 ملايين جنيه.

وأوضح نائب البرلمان، أن صاحب الزفاف موظف حكومي في الدولة، سبق وأن شغل منصب المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، الذي تمت إقالته على خلفية اتهامات فساد مالي لاحقت مسؤولين في وزارة الصحة، تخرج من كلية طب عين شمس عام 2009، بدأ حياته العملية في إدارة القصاصين الصحية بالإسماعيلية، شأنه كشأن أي طبيب مصري حديث التخرج، قبل أن تصدر الدكتورة هالة زايد، قرارا بتعينه مساعدا لها لشؤون الإعلام.

وتابع الصمودي، أن "تكاليف هذا الزفاف الذي تخطى الـ 10 مليون جنيه، هو الزواج الثاني له في أقل من عام، لا تتناسب مع مصادر دخل صاحبه خالد مجاهد، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة، كما أثار الزفاف استفزاز العامة في مصر في ظل حالة الغلاء غير المسبوقة والظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة، واللافت للانتباه حجم العلاقات التي تجمعه مع كبار رجال الأعمال في مصر، وهو يثير تساؤلات أخرى حول ماهية منصبه وحدود صلاحياته واختصاصاته التي كان يتمتع بها".

واختتم الصمودي، "أننا في حاجة إلى الوقوف على مصادر دخل خالد مجاهد الموظف الحكومي بوزارة الصحة، وتتبع ذمته المالية، كإجراء رقابي مخول لنا بحكم أننا مسؤولون عن الحفاظ على المال العام، والوقوف على مدى تناسب ثروته مع مصادر دخله".

من جانبها كشفت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار، سر حالة الجدل التي انتشرت حول حفل زفاف الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة السابق، قائلة: "والد العروسة مصطفى عبدالسلام من كبار رجال الأعمال وكان صاحب مطعم شهير ويأتي له كل نجوم الفن والسياسية، وهو شخص مجامل الناس وصاحب علاقات مميزة مع الناس"، وذلك كما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

وأضافت الكاتبة شهيرة النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر على فضائية القاهرة والناس، أن حفل زفاف الدكتور خالد مجاهد عادي جدا مقارنة بأفراح أخرى تتكلف أضعاف الفرح ويحضر فيها كبار نجوم المجتمع، مضيفة أن أن سر الهجوم على حفل زفاف خالد مجاهد على مواقع التواصل الإجتماعي لأنه كان موظف عام ولكن والد العروس هو مصطفى عبدالسلام من كبار رجال الأعمال ويعمل الآن في قطاع البترول، مؤكدة أن 90% من الشخصيات التي حضرت الفرح تجامل والد العروس.