طفل يشنق نفسه بسبب فيديو على الإنترنت

المصدر: موفع الإمارات اليوم

أقدم طفل على شنق نفسه في منزل أسرته بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على طفل 12 عاما، مشنوقا داخل غرفته بمنزل أسرته.

وكشفت التحقيقات أن الطفل قد شاهد مقطع فيديو من على الإنترنت، وأقدم على تقليده، ودخل عرفته وأغلق الباب.

وبسؤال شقيقة الطفل، قررت أن شقيقها شاهد مقطع مصور من على الإنترنت، أخبرها أنه سيقلده، غير آبهة بما قد يفعله، ليدخل الطفل إلى غرفته، ويشق نفسه بربط حبل بجنش أعلى سقف الغرفة، تسبب في مصرعه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وتبين سبب وقوعه، وتتابع النيابة العامة المصرية استمرار التحقيق في الواقعة.