يخضع لعملية جراحية بعد قفز سمكة من البحر إلى حلقه!

المصدر: ترجمة مروة سليم

وقع حادث غريب في تايلاند عندما قفزت سمكة صغيرة بشكل مفاجئ من الماء في فمه المفتوح واستقرت في حلقه، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا برينت".

وتم نقل الرجل إلى مستشفى في مقاطعة فاتالونج ، حيث كان الأطباء في حيرة من أمرهم لرؤية حالته، وأخبر الرجل الأطباء أنه كان يصطاد بشوكة تحت الماء قبل الحادث الغريب.

وتم إجراء الأشعة السينية للكشف عن الموقع الدقيق للسمكة التي كشفت عن دخيل شائك طوله خمس بوصات بداخله. ثم أجرى الأطباء عملية جراحية طارئة.

ونقلت صحيفة "ذا برينت" عن الدكتور سيرمسري باثومبانيكرات الطبيب الذي عالج المريض في المستشفى قوله: "فرص حدوث هذا الحادث منخفضة للغاية. لم أر مثل هذا النوع من الحالات من قبل".

وأضاف الدكتور سيرمسري "بذل أطباؤنا كل ما في وسعهم للحفاظ على أعضاء مريضنا من التلف، لقد نجحوا في إنقاذ المريض".