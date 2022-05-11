لوحة لمارلين مونرو تباع بـ 195 مليون دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

حققت لوحة للممثلة الراحلة مارلين مونرو للفنان الأمريكي آندي وارهول، 195 مليون دولار في نيويورك، ما يجعلها أغلى عمل فني من القرن العشرين يباع في مزاد علني ، وفقا لدار كريستيز للمزادات.

وتستند لوحة "شوت سيدج بلو مارلين" لعام 1964، التي يبلغ قياسها 6ر101 × 6ر101 سم، إلى صورة فوتوغرافية للممثلة .

وعرضت اللوحة التي تعد واحدة من أعمال وارهول المميزة، للبيع في مزاد بدار كريستيز يوم الاثنين.

ولم تحقق سوى لوحة ليوناردو دافنشي "سالفاتور موندي" مبلغا أكبر في مزاد، مسجلة رقما قياسيا كأغلى عمل فني تم بيعه على الإطلاق في مزاد علني عندما حققت 3ر450 مليون دولار في عام 2017.