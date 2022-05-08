بعد نقل الملكية.. إيلون ماسك يعتزم طرد 1000 موظف في "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت معلومات متداولة أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي يقترب من تأمين التمويل اللازم لصفقة شراء تويتر، يخطط لطرد 1000 موظف بمجرد اكتمال شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي.

ويُعتقد أنه سيطرد العديد من موظفي الشركة بعد نقل الملكية الذي سيستغرق حوالي ستة أشهر، وفقاً لما ذكره ماسك نفسه هذا الأسبوع للمستثمرين .

لكن في المقابل، يتوقع أن يعين رئيس تيسلا المثير للجدل آلاف الموظفين الجدد، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يؤدي إلى حصول تضخم بحوالي 11000 موظف، ارتفاعاً من 7500 حالياً، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

ومن المرجح أيضاً أن تضم دفعة هؤلاء المعينين حديثاً، الكثير من المواهب الجديدة في مجال الهندسة.

إلى ذلك، ستتذبذب الأرقام في الشركة لتصل إلى 9225 موظفاً هذا العام قبل أن تنخفض إلى 8332 في عام 2023. ثم إضافة 2700 عامل آخر بحلول عام 2025.

وستحدث معظم الوظائف التي يتم تعليقها خلال فترة الاستحواذ.

كان ماسك قد قدم عرضا تقديميا للمستثمرين يوجز فيه خططه الكبرى لتويتر وأهدافه المالية بحلول عام 2028.

وتضمن العرض تحقيق تويتر عائدات سنوية تصل إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، قياسا على 5 مليارات دولار في العام الماضي.

كما رجح ماسك ارتفاع عدد مستخدمي تويتر إلى 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، من 217 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، على أن يصل إلى 600 مليون في عام 2025.

وتابع تقرير "نيويورك تايمز": "سيأتي معظم هذا النمو من الأعمال المدعومة بالإعلانات على تويتر، بما في ذلك خدمة تويتر بلو والتي يدفع المستخدمون مقابلها 3 دولارات شهريا لتخصيص تجربتهم على التطبيق".

وأفاد التقرير بأن ماسك يخطط لتوظيف 3600 موظف ليرتفع عدد العاملين بتويتر إلى 11.072 ألف موظف بحلول عام 2025.

ويستهدف ماسك أيضا رفع التدفق النقدي الحر إلى 3.2 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 9.4 مليار دولار في 2028، مشيرا إلى أن تويتر سيضيف حوالي 13 مليار دولار من الديون كجزء من خطة الاستحواذ.