تعرف إلى أفضل فاكهة للوقاية من السرطان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح عالم روسي الدكتور أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.

وقال عالم المناعة الروسي أندريه بروديوس خلال حديث تلفزيوني لقناة "سبوتيك"، إن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

وأشار إلى أن ثمار الرمان تحتوي على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

وقال إن 100 غرام من ثمار الرمان تحتوي على 70% من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 غراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها.